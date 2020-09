In Inghilterra salgono i contagi e il governo adotta la “regola del sei”

Coronavirus - È il numero massimo consentito per i raduni tra le persone, sia all'aperto che al chiuso

Coronavirus – Salgono i contagi in Inghilterra e il governo corre ai ripari adottando la “regola del sei”. Da oggi sono infatti vietati raduni di oltre sei persone, sia all’aperto che al chiuso.

La nuova restrizione è entrata in vigore con queste modalità in Inghilterra e in Scozia, in Galles invece il limite delle sei persone è previsto per i soli luoghi al chiuso. In Irlanda del Nord, invece, la norma è già entrata in vigore lo scorso 24 agosto. Fino ad oggi in Inghilterra era possibile riunirsi fino a 30 persone.

La “regola del sei” prevede comunque delle eccezioni. È infatti possibile superare il limite delle sei persone in caso di matrimoni e funerali, funzioni religiose, eventi sportivi riaperti al pubblico e, ovviamente, nelle scuole e al lavoro. Sono previste 100 sterline di multa, che si raddoppieranno per ogni infrazione successiva fino a un massimo di 3200 sterline, per chiunque vieti la “regola del sei”.

Le nuove restrizioni sono state adottate in un momento in cui i contagi sono tornati a salire. L’11 settembre, per la prima volta da marzo, l’indice di contagiosità è passato da 1 a 1,2. Nella sola giornata di ieri sono stati registrati 3300 nuovi positivi.

