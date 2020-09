“Inaugurato il terzo corso di qualifica per assistente di studio odontoiatrico”

Viterbo - Cna Sostenibile: "Cresciuta la domanda per la formazione di questa figura professionale”

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Venti allievi in aula, da questa settimana, per la terza edizione del corso per assistente di studio odontoiatrico (Aso) autorizzato dalla Regione Lazio e organizzato da CNA Sostenibile nella sede di Viterbo.

È iniziato per loro un percorso di 700 ore (300 dedicate alla teoria e 400 al tirocinio), a conclusione del quale, superata la prova di verifica dell’apprendimento, riceveranno l’attestato di qualifica regionale/certificazione, ormai obbligatorio per questa figura.

Prevale nettamente la presenza femminile: 18 donne su 20 partecipanti, esattamente come nel corso per Aso partito a metà febbraio e tuttora in svolgimento, dove il rapporto è di 17 a 1. A seguire le lezioni, sia persone che già lavorano presso gli studi e sono tenute a regolarizzare la posizione (in base al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del febbraio 2018 riguardante l’”individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico”), sia disoccupati che guardano al futuro inserimento nel mondo del lavoro.

Nel caso dei dipendenti, è stata confermata l’opportunità del finanziamento della formazioneattraverso il Fondo interprofessionale Fart.

“Stiamo registrando grande interesse verso la nostra offerta formativa in campo socio-sanitario e apprezzamento sia per le esperienze concluse che per quelle in fase di realizzazione – afferma Ernesto Allegrini, dell’Area Formazione di CNA Sostenibile -. La domanda per i corsi Aso è in costante crescita, tanto che stiamo già raccogliendo le iscrizioni per la quarta edizione, in programma nel mese di marzo 2021. Viene premiata la qualità di un percorso in linea con l’obiettivo dell’allievo di acquisire le competenze e le capacità richieste a una figura professionale che svolge un ruolo importante e delicato”.

L’Aso è infatti l’operatore che assiste l’odontoiatra e i professionisti sanitari del settore durante le prestazioni cliniche, predispone l’ambiente e le strumentazioni, cura le relazioni con le persone assistite, gestisce le attività di segreteria e i rapporti con i fornitori.

Info e iscrizioni all’edizione 2021 del corso: 0761.1768320. E-mail:ernestoallegrini@cnasostenibile.it.

25 settembre, 2020