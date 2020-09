Sacramento - 500mila persone evacuate in Oregon

Sacramento – Incendi in California, 10 morti e 16 dispersi.

Continua a bruciare la California. Il bilancio dei roghi, che si sono sviluppati nell’area nord, è di 10 morti e 16 dispersi. A riferirlo sono state le autorità americane.

E la situazione non è migliore in Oregon, sulla costa occidentale a nord della California, dove 500mila persone sono state evacuate. Si tratta del 10 per cento della popolazione totale.

Da quanto si apprende, oltre 102 roghi hanno già distrutto quasi due milioni di ettari.

11 settembre, 2020