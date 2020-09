Incendio in casa, muore asfissiata dopo aver messo in salvo tre fratelli

Benevento - La donna è rimasta intrappolata nell'abitazione, probabilmente svenuta a causa delle forti esalazioni di fumo

Benevento – Ha sacrificato la propria vita per salvare quella dei fratelli.

È avvenuta una tragedia nella notte a Dugenta, in provincia di Benevento. Una donna di 49 anni è morta per asfissia dopo aver salvato i tre fratelli, di cui uno cieco, dall’incendio che si era sviluppato nella loro abitazione.

Secondo quanto ricostruito, le fiamme sarebbero state innescate da un cortocircuito del frigorifero. Quando se ne è accorta, la donna ha lanciato l’allarme ai suoi tre congiunti. Uno di questi sarebbe uscito immediatamente dall’abitazione per lanciare l’allarme, mentre la vittima sarebbe rimasta in casa insieme a un fratello per portare al sicuro l’altro non vedente.

Poi però la donna è rimasta intrappolata in casa, probabilmente svenuta a causa delle forti esalazioni di fumo e non ce l’ha fatta. Il corpo della vittima è stato portato all’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento per l’esame autoptico. La casa è stata invece sottoposta a sequestro.

10 settembre, 2020