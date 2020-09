Nuovo incendio nel porto di Beirut, in fiamme l’edificio progettato da Zaha Hadid

Libano - La struttura si trova vicino al luogo in cui un mese fa avvenne la fortissima esplosione che causò la morte di quasi 200 persone

Beirut – Per la capitale del Libano non c’è pace. Nella zona del porto, dove un mese fa una grandissima esplosione ha ridotto in cenere l’intero quartiere e ha causato la morte di quasi 200 persone, è scoppiato un incendio in un nuovo edificio.

La struttura, il Beirut Souks, è stata progettata da Zaha Hadid, la celebre architetta morta nel 2016, ed è ancora in fase di costruzione. Non sono chiare le dinamiche e le cause delle fiamme. Non sembrerebbero esserci feriti.

I media locali riferiscono che l’incendio è stato domato. Preoccupa il fatto che nell’ultima settimana sono stati già 3 gli incendi nella zona del porto di Beirut.

15 settembre, 2020