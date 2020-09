Acquapendente - Intervento dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei guardia parco - In fiamme due ettari di bosco - FOTO

Condividi la notizia:











Acquapendente – Incendio nella notte lambisce le abitazioni a Trevinano.

Ieri sera intorno alle 22, per cause in corso d’accertamento, si è sviluppato un vasto incendio a Trevinano, frazione di Acquapendente.

Le fiamme hanno lambito alcune abitazione e un uliveto. Ad andare a fuoco circa due ettari di bosco e di cespugli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli equipaggiati con una jeep con modulo antincendio e un’autopompa serbatoio insieme alla protezione civile di Acquapendente con tre mezzi e otto volontari e ad una squadra di guardia parco.

L’intervento tempestivo di pompieri e della protezione civile ha scongiurato che le fiamme potessero arrivare alle abitazioni.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono durate fino alle prime ore della mattina.

Condividi la notizia:











15 settembre, 2020