Incendio di sterpaglie sulla Litoranea

Tarquinia - Sul posto sono intervenuti i volontari Aeopc con la polizia di stato e la locale

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Un incendio si è sviluppato sulla strada provinciale Litoranea a Tarquinia ed è stato spento grazie al tempestivo intervento dei volontari Aeopc con gli agenti del commissariato di polizia di stato e della polizia locale.

Sono state molte le segnalazioni arrivate dagli automobilisti alle autorità e all’Aeopc che riferivano di fiamme che si erano estese per il vento sulle sterpaglie presenti sul lato della strada.

“Siamo in piena campagna antincendio e vista la situazione di allerta generale, siamo sempre operativi – riferisce il presidente Aeopc Alessandro Sacripanti – rispondiamo quindi in modo tempestivo alle segnalazioni che ci arrivano per le emergenze sul nostro territorio. Un ringraziamento agli agenti della polizia di stato del commissariato e della polizia locale che hanno collaborato con i volontari addetti all’antincendio, svolgendo la viabilità garantendo la sicurezza nelle attività così da poter spegnere l’incendio che si sarebbe potuto propagare ulteriormente”.

Si ricorda che quando si avvista un incendio si possono chiamare i numeri di emergenza 115, 113 oppure 803555 della sala operativa di protezione civile della regione Lazio.

Aeopc Tarquinia

6 settembre, 2020