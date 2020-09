Vetralla - Polstrada - Uno dei due mezzi pesanti trasporta gas ma era scarico - Traffico ancora a senso alternato - FOTO

Vetralla – Incidente a catena tra un’auto e due camion.

Schianto pericolosissimo all’alba di stamattina a Vetralla, sulla Cassia all’altezza del chilometro 71,400, in località Pian di San Martino.

Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe urtato prima un mezzo pesante, poi un altro camion. Quest’ultimo era un camion addetto al trasporto del gas, ma fortunatamente era scarico al momento dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia strada che sono tuttora sul posto. I mezzi pesanti sono infatti stati al momento spostati dalla sede stradale, ma per sicurezza si procede ancora a senso unico alternato.

La circolazione ha subito qualche rallentamento anche perché l’incidente è avvenuto poco prima delle 6, orario in cui la Cassia comincia ad essere molto trafficata da chi deve raggiungere Roma dalla provincia di Viterbo per lavoro.

Nessuna delle persone a bordo dei tre veicoli è rimasta ferita.

Oltre alle forze dell’ordine sono al lavoro anche i tecnici dell’Anas.

23 settembre, 2020