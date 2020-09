Incontri ed Emozioni lungo la Via Francigena

Viterbo - Per l'iniziativa “Combattiamo il Parkinson attraverso lo Sport” che ha fatto tappa nel capoluogo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Combattiamo il Parkinson attraverso lo Sport” questa l’idea di un gruppo di atleti Bresciani ed il messaggio di speranza che corre da Pavia a Roma sulle loro gambe .

Un viaggio in bici attraverso l’Italia per incontrare persone ,Associazioni ,Amministrazioni e sensibilizzare al tema dell’accoglienza guardando il cuore delle persone e non i limiti della malattia.

Oggi hanno attraversato il confine tra Lazio e Toscana pedalando da Proceno a Viterbo. Grande l’accoglienza e gli applausi dei cittadini di Viterbo che li hanno attesi ed accolti a piazza San Lorenzo.

Alessandra Croci

Presidente dell’Associazione Via Francigena in Tuscia -Viterbo

12 settembre, 2020