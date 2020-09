Innovazione tecnologica e internazionalista al liceo scientifico paritario Cardinal Ragonesi

Viterbo - È ancora possibile procedere all'iscrizione al primo anno del liceo quadriennale a indirizzo internazionale, unico nella provincia

Viterbo – sponsorizzato – Le lezioni già avviate dal 14 settembre al liceo scientifico paritario Cardinal Ragonesi proseguono senza problematiche, garantite dalla presenza di tutti i docenti per le diverse discipline e dal rigoroso rispetto delle misure anticontagio predisposte dalla gestione, a opera del dirigente Goffredo Sepiacci.

Sono attivi i due corsi, sia il tradizionale che la sperimentazione del quadriennale, incredibile opportunità per gli studenti, i quali, oltre a fruire di insegnamenti in modalità Clil (content and language integrated learning), otterranno il diploma di liceo scientifico, con valore riconosciuto dal Miur, un anno prima rispetto ai colleghi dei corsi tradizionali, allineandosi agli studenti europei, con la possibilità di inserirsi a 17/18 anni nel mondo universitario o in quello lavorativo.

A tal proposito si porta a conoscenza dell’utenza che è ancora possibile procedere all’iscrizione al primo anno del liceo quadriennale a indirizzo internazionale, unico nella provincia di Viterbo.

Il complesso, presente da decenni nella città di Viterbo e caratterizzato dal valore culturale e formativo cui erano ispirati i principi dei padri Maristi, fondatori del liceo riconosciuto legalmente nel 1955 e divenuto paritario nel 2001, completa l’offerta formativa con l’innovazione tecnologica e internazionalista, tramite proposte didattiche innovative. Non solo l’attrezzatura tecnologica è ad alti livelli (aula informatica rinnovata, tulle le aule fornite di Lim, laboratorio linguistico, di fisica e chimica, la palestra)… sono tutti attrezzati al meglio, per offrire il massimo ai ragazzi che lo frequentano.

L’obiettivo degli operatori del liceo è riuscire a mantenere per tutto l’anno le lezioni in presenza, obiettivo supportato dal contesto “edificio”, i cui ampi spazi permettono posizionamenti a giusta distanza e quindi in sicurezza. Ma nel caso in cui si dovesse ricorrere a interruzioni delle lezioni in presenza, a tutti gli studenti saranno fornite le strumentazioni utili per poter procedere alla ormai nota didattica a distanza.

I nostri studenti, come già dimostrato nell’anno scolastico appena concluso, non sono e non saranno mai lasciati da soli nel loro percorso di formazione.

Contatti: tel.0761 1704505 mail: info@cardinalragonesi.it sito: www.cardinalragonesi.it

24 settembre, 2020