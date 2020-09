Innovazioni al codice della strada: autovelox in città, bici contromano in vie riservate e multe dai netturbini

Roma - Le modifiche sono contenute nel Dl Semplificazioni, che sarà votato nei prossimi giorni alla Camera

Condividi la notizia:











Roma – Si prospettano grandi novità per il codice della strada, in particolare in merito agli autovelox e alla circolazione delle biciclette.

Le innovazioni derivano dalla conversione in legge del Dl Semplificazioni, già approvato dal Senato, che dovrà essere votato alla Camera nei prossimi giorni e che sembra avere il favore della maggioranza.

Si potranno installare autovelox non più soltanto in strade a scorrimento veloce, ma anche in strade urbane e persino su vie ciclopedonali.

Saranno introdotte le “zone scolastiche”, in cui sarà vietata in determinati orari la circolazione, la sosta o la fermata di qualsiasi veicolo a eccezione degli scuolabus e ai titolari di contrassegno per disabili. Previste anche multe per le soste davanti ai cassonetti e le sanzioni potranno essere effettuate anche dai netturbini.

Sarà introdotta la “strada urbana ciclabile”, con un’unica carreggiata dotata di banchine e marciapiedi e con un limite massimo di 30 km/h, e il “doppio senso ciclabile”, in cui le biciclette potranno circolare, all’interno della pista ciclabile, anche in senso opposto rispetto all’andatura degli altri veicoli.

“Una vera e propria miniriforma del codice della strada che va a tutela degli utenti più deboli come i pedoni e i ciclisti” ha commentato Giodano Biseni, presidente dell’Associazione sostenitori e amici della polizia stradale.

Condividi la notizia:











7 settembre, 2020