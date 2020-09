Istituto Pietro Vanni, divieto di sosta di fronte alla scuola

Viterbo - Da domani, giovedì 24 settembre, fino a cessata emergenza Covid-19

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Istituto comprensivo statale Pietro Vanni, attenzione al divieto di sosta che verrà istituito in prossimità dell’ingresso alla scuola, da domani 24 settembre, dalle 7,30 alle ore 14, fino a cessata emergenza Covid-19.

Il provvedimento, in vigore nei giorni in cui si svolgerà l’attività scolastica, interesserà la zona adiacente il cancello di ingresso dell’istituto, escluso il passaggio per l’edicola e lo stallo disabili.

L’area sarà debitamente segnalata tramite un apposito corridoio. Il provvedimento, disposto con ordinanza della polizia locale, la n. 309 del 16/9/2020, fa seguito alla richiesta dello stesso istituto comprensivo Pietro Vanni, in vista dell’apertura del plesso scolastico e nel rispetto delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19.

23 settembre, 2020