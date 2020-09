“Italia viva è stata decisiva, un risultato oltre le nostre aspettative”

Politica - Matteo Renzi: “Ditemi se c'è mai stato un partito che al suo esordio alle amministrative abbia raggiunto numeri simili”

Roma – “Siamo soddisfatti perché il dato è andato oltre le vostre attese, ma anche oltre le nostre aspettative. Vedo che abbiamo davanti uno straordinario spazio politico”. Matteo Renzi, leader di Italia viva, si è detto molto soddisfatto dei risultati delle elezioni.

“Il dato di Italia Viva è stato straordinario – prosegue Matteo Renzi -: abbiamo triplicato la cifra che ci veniva accreditata dai sondaggi della vigilia. Ditemi se ci sia mai stato un partito che al suo esordio alle amministrative abbia raggiunto numeri simili. Italia Viva c’è ed è ancora più attraente nel Paese e in Parlamento”.

“Questo voto – prosegue il leader di Italia viva, soffermandosi sulle conseguenze a livello nazionale del voto – e in particolare quello toscano, fa capire che si andrà avanti con questa maggioranza sino al 2023. Ma in questi anni la maggioranza deve riflettere su cosa vuole fare da grande. Noi non abbiamo mai chiesto il rimpasto, non lo chiediamo e non lo chiederemo. Ovviamente se la maggioranza vorrà fare una verifica, saremo a disposizione per portare le nostre idee”.

22 settembre, 2020