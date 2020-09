Jvc Civita Castellana, il nuovo main sponsor è Ecosantagata

Sport - Pallavolo - L'azienda: "Vediamo lo sport come una grande opportunità"

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Mercoledì 9 settembre, con il raduno del nuovo roster, è iniziata la stagione agonistica 20/21 della Jvc Civita Castellana, società fortemente intenzionata a recitare un ruolo da protagonista nel girone G, della serie B maschile nazionale.

Tra le tante novità di questo primo campionato post-Covid, si segnala il cambio dello sponsor principale dato che al centro della maglia da gara sarà presente il logo della Ecosantagata Srl.

L’accordo di sponsorizzazione con la società civitonica, che opera nel ciclo della gestione dei rifiuti, è giunto al termine di un incontro tra la dirigenza della Jvc e il board dell’Ecosantagata, nelle persone di Leonello Di Giovenale (presidente) e Stefano Riganelli (consigliere delegato), i quali hanno manifestato il loro vivo interesse a sostenere il progetto di una società che vuole riportare i colori civitonici nella massima serie del volley maschile.

“In una società sempre più conservatrice, dove i giovani a fatica riescono a farsi spazio e trovare la loro strada, riteniamo doveroso sostenerli in quanto parte essenziale ed indispensabile della nostra comunità, poiché essi rappresentano il futuro, come del resto nella nostra realtà aziendale e più in generale nella comunità – afferma l’Ecosantagata in un comunicato –. Vediamo pertanto lo sport come una grande opportunità in quanto formativo e capace di trasmettere ai giovani quei valori che a volte appaiono essersi dissolti nel frenetico ritmo della vita moderna, come il rispetto, la disciplina, l’amicizia e l’integrazione.

Crediamo molto nel gioco di squadra come base anche per la eventuale futura vita lavorativa dei ragazzi, contribuendo ad una maggiore coesione sociale e ad un rafforzamento di senso di comunità.

Sulla base di queste considerazioni la nostra azienda, già sponsor della Jvc Civita Castellana, ha deciso di rafforzare la partecipazione al progetto in qualità di main sponsor per la nuova stagione agonistica 20/21. Auguriamo buon lavoro e ovviamente infinite vittorie alla JVC e un buon divertimento a tutto Il mondo della pallavolo”.

La dirigenza rossoblù coglie l’occasione per esprimere un sentimento di grande riconoscenza e i dovuti ringraziamenti alla famiglia Calisti che, con il marchio Scarabeo ceramiche, ha consentito alla società di conseguire prestigiosi traguardi sportivi tra cui la storica vittoria della coppa Italia di A2.

Jvc Civita Castellana

15 settembre, 2020