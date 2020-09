Kit scuola, avviso online

Viterbo - Comune - Domande entro il 20 settembre

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Kit scuola, online l’avviso pubblico per l’anno scolastico 2020-2021.

Per la presentazione delle domande c’è tempo fino al prossimo 20 settembre. A darne notizia è l’assessore alla pubblica istruzione Elpidio Micci, che spiega i dettagli: “L’amministrazione comunale, per garantire il fondamentale diritto allo studio, propone anche per l’anno scolastico 2020/2021 un’iniziativa a favore delle famiglie con ISEE pari o inferiore a 13mila euro, i cui figli frequentano la prima classe della scuola primaria.

Si tratta dell’assegnazione di un buono acquisto per un “Kit Scuola”, per esempio zaino, astuccio completo, quaderni, penne, eccetera, del valore di 75 euro per ciascun figlio frequentante la classe prima elementare e spendibile presso gli esercizi commerciali che verranno comunicati al momento del ritiro del buono stesso”. Coloro che intendono beneficiare del Kit Scuola – si legge nel l’avviso – sono invitati a presentare richiesta sull’apposito modulo, unitamente all’attestazione Isee e alla copia di un documento, in corso di validità entro il giorno 20 settembre 2020 all’ufficio protocollo del Comune di Viterbo, ubicato nei locali adiacenti l’ingresso al giardino comunale, aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 15.30 alle ore 17.

La versione integrale dell’avviso (incluso il modello di domanda) è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it → settori e uffici → settore III Cultura, Turismo, Sport e Pubblica Istruzione → avvisi pubblici Pubblica Istruzione (https://www.comune.viterbo.it/kit-scolastico-2020-202 ). Per ulteriori informazioni contattare lo 0761 348485.

Il servizio pubblica istruzione provvederà alla predisposizione dei buoni nominativi per l’acquisto del “Kit Scuola”, spendibile presso gli esercizi commerciali che hanno aderito.

Amministrazione comunale di Viterbo

