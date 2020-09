Kit scuola, bonus di 75 euro per “zaino&astuccio” agli scolaretti di prima

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Comune - C'è tempo fino al 20 settembre - Spetta alle famiglie con Isee inferiore o pari a 13mila euro

Viterbo – Torna il bonus “kit scuola” in vista della prima campanella.

Ammonta a 75 euro ed è destinato dal comune all’acquisto di materiale per l’anno scolastico 2020-2021 nell’ambito delle iniziative volte a garantire il diritto allo studio.

Riservato alle famiglie con Isee pari o inferiore ai 13mila euro, consiste nell’assegnazione di un buono acquisto per un “kit scuola” (per es. zaino, astuccio completo, quaderni, penne eccetera) del valore di 75 euro per ciascun figlio frequentante la classe prima elementare.

Il servizio pubblica istruzione provvederà alla predisposizione dei buoni nominativi per l’acquisto del “kit scuola” spendibile presso gli esercizi commerciali che hanno aderito, i quali verranno comunicati al momento del ritiro.

Le famiglie che intendono beneficiarne hanno tempo fino al 20 settembre per presentare domanda all’ufficio protocollo di piazza del Plebiscito dal lunedì al mercoledì dalle ore 10 alle 12, il giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle ore 17. La modulistica può invece essere scaricata dal sito internet del Comune.

5 settembre, 2020