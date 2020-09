La basilica della Quercia festeggia i suoi primi 550 anni

Cultura - Domenica 20 settembre alle 16,30 un convegno sul Rinascimento

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Stiamo vivendo mesi particolari di un anno particolare che ha scoperto le nostre fragilità e debolezze, ma nel contempo nelle nostre vite ha messo in luce tutto ciò che conta… e tutto ciò che resta.

La nostra parrocchia, pur avendo cura di rispettare le normative vigenti per la salvaguardia e la protezione dell’intera comunità, dopo aver festeggiato domenica scorsa la Madonna della Quercia rinnovando il Patto d’Amore, domenica 20 settembre alle 16,30 ha organizzato un altro momento che vuole essere di luce e di riflessione.

Quest’anno (1470-2020) ricorrono i 550 anni dalla fondazione della nostra basilica. Un compleanno importante che vogliamo celebrare con il racconto non retorico e profondamente sentito, dell’importanza e della bellezza del complesso monumentale di Santa Maria della Quercia.

Alle 16,30, sotto il cielo d’oro del soffitto progettato dal Sangallo, si terrà un incontro conferenza in cui parleremo del capolavoro del Rinascimento a Viterbo. Saranno con noi il sindaco Giovanni Arena, l’assessore alla cultura Marco De Carolis, Margherita Eichberg, soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale; Enzo Bentivoglio, professore emerito di Storia dell’architettura, che tanto ha lavorato e continua a lavorare per la conoscenza la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio della nostra città.

A fare gli onori di casa don Massimiliano, che interverrà sull’aspetto devozionale del santuario e Irene Temperini, responsabile della pro loco di Viterbo che da anni collabora per la conoscenza la promozione e la valorizzazione del sito.

Al termine dell’incontro, come sintesi di emozione e bellezza sarà presentato il video promozionale del santuario a cura di Stefano Fiori. Vi aspettiamo domenica.

Parrocchia Santa Maria della Quercia

18 settembre, 2020