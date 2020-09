La Bielorussia chiude i confini con la Polonia e la Lituania

Minsk - La decisione arriva in risposta alla risoluzione dell'Unione europea che non ha riconosciuto i risultati delle elezioni dello scorso 8 agosto

Condividi la notizia:











Minsk – Ieri il Parlamento europeo ha votato una risoluzione per sanzionare la Bielorussia per via delle repressioni violente con cui le forze di polizia hanno sedato le proteste di piazza e ha chiesto nuove elezioni democratiche.

La risposta del presidente Lukashenko è stata quella di chiudere le frontiere con la Lituania e la Polonia, i paesi Ue confinanti con la Bielorussia.

Non ha menzinato la Lettonia, anch’essa confinante con la Bielorussia e membro Ue. Ha inoltre precisato che sarà rafforzata la presenza militare al confine con l’Ucraina.

L’Unione europea non ha riconosciuto i risultati delle elezioni bielorusse dello scorso 9 agosto, perché svolte in “violazione di tutti gli standard riconosciuti a livello internazionale”.

Condividi la notizia:











18 settembre, 2020