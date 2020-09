La Bnl sostiene l’Emporio solidale ‘I care’

Viterbo - Donati 10 mila euro a sostegno della famiglie in difficoltà in questo periodo di emergenza per il Coronavirus

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Le difficoltà economiche causate dall’emergenza sanitaria Covid-19, che stanno interessando molte famiglie del nostro territorio, sono ancora evidenti e gravose e le richieste di aiuto all’emporio solidale ‘I care’ continuano ad arrivare numerose.

Dopo la fase acuta registrata tra marzo e aprile, quando gli oltre 1800 pacchi viveri consegnati a domicilio hanno superato le 25 tonnellate tra generi alimentari e prodotti per l’igiene, il fabbisogno risulta essere ancora molto significativo. Ci si è trovati costretti ad acquistare prodotti alimentari in modo massivo nell’impossibilità di organizzare le raccolte alimentari presso i supermercati.

Da qui l’esigenza di reperire risorse finanziarie ingenti per poter rifornire i nostri magazzini. Pertanto nel mese di agosto è stato provvidenziale il contributo di 10mila euro pervenuto da Bnl gruppo Bnp Paribas.

L’associazione ‘Viterbo con amore’ per questo vuole ringraziare sentitamente il management di Bnp Paribas e di Bnl per la sensibilità dimostrata; la Divisione corporate banking della banca e la struttura ‘terzo settore’; una dipendente Bnl, residente a Viterbo, che nello specifico ha seguito con costanza e attenzione l’evolversi di tale richiesta.

Questo contributo finanziario è parte dell’impegno concreto che il Gruppo Bnp Paribas ha dimostrato a livello globale fin dall’inizio della pandemia, attraverso un piano di emergenza di oltre 50 milioni di euro in più di 30 paesi, a sostegno di persone in situazioni di disagio – giovani in particolare -, ospedali, istituti di ricerca scientifica, associazioni di volontariato e solidarietà.

In quest’ambito all’Italia sono stati destinati 3 milioni di euro, per donazioni a ospedali, al mondo del non-profit e a diverse realtà solidali attive nei territori italiani, come ‘Viterbo con amore’, affinché anche associazioni più piccole potessero beneficiare di un aiuto per le comunità locali.

Con questo contributo e con quello di altre realtà istituzionali e non, l’emporio solidale ‘I care’ sta riuscendo a svolgere le proprie attività in modo adeguato sia come assistenza alimentare sia per quanto riguarda quelle azioni collaterali come la distribuzione del Kit scolastico (zaino, quaderni, dizionari, ecc) e l’accesso a svariate attività sportive per i bambini delle famiglie che usufruiscono dei nostri servizi, finalizzate a contrastare quella che molti indicano come “povertà relazionale”.

Viterbo con Amore

12 settembre, 2020