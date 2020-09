“La Callara del Bullicame senza acqua da sei anni…”

Viterbo - Il 26 settembre l'incontro pubblico organizzato dall'associazione Solidarietà cittadina e dal comitato Lavoratori ex terme Inps

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’associazione Solidarietà cittadina e il comitato Lavoratori ex terme Inps riprendono la maratona per il termalismo viterbese, organizzando per il 26 settembre, dalle 11 alle 12, alla Callara del Bullicame, in strada Bullicame, un incontro pubblico per affrontare l’annosa questione della mancanza di acqua che dura da circa sei anni.

Abbiamo appreso con soddisfazione dai giornali che la regione Lazio ha finalmente approvato la determina per la chiusura del pozzo San Valentino che ha provocato il prosciugamento della Callara del Bullicame. Ma visto che da circa sei anni di buone notizie ne abbiamo sentite tante, veramente troppe, anche dalla passata amministrazione comunale, siamo piuttosto scettici.

Alla luce di ciò invitiamo i cittadini consapevoli dell’importanza storica e turistica della Callara del Bullicame. I rappresentati di regione e comune hanno accettato il nostro invito, affinché di persona vengano a illustrarci il percorso e i tempi con cui intenderanno realizzare questo progetto. Partecipiamo numerosi: più siamo meglio capiranno.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto del distanziamento sociale come previsto dalle norme anticovid.

Franco Marinelli

Comitato Lavoratori ex terme Inps

Maria Immordino

Associazione Solidarietà cittadina

Condividi la notizia:











23 settembre, 2020