Roma – “La cassa integrazione in deroga non ha funzionato, bisognava cambiare prima il meccanismo”. A dirlo è il ministro dell’economia Roberto Gualtieri. Il suo intervento questa mattina su Agorà Estate.

Il ministro ha ammesso che la cassa integrazione in deroga è una delle misure che ha funzionato peggio, tra quelle messe in campo durante l’emergenza Coronavirus. Gualtieri ha specificato che poi il meccanismo di erogazione è stato perfezionato, ma questo “poteva essere fatto prima”.

Gualtieri ha comunque detto che, anche se il governo ha fatti degli errori, resta agli atti il suo sforzo “di non lasciare nessuno dietro”.

Per il ministro comunque l’economia nazionale viaggia verso un vigoroso “rimbalzo” nel terzo trimestre dell’anno. Ed è certamente un segnale positivo l’aumento degli occupati e delle persone attive che si è registrato ieri.

Gualtieri ha anche riconosciuto che l’Italia non riuscirà a contenere il calo del Pil del 2020 nel limite dell’8 per cento. Il ministro ha però specificato che il risultato finale dell’anno non sarà poi “così lontano” dall’obiettivo che il governo Conte si era dato.

2 settembre, 2020