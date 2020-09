“La Cina non vuole nessuna guerra con nessun paese”

New York - Il presidente cinese Xi Jinping è intervenuto durante l'assemblea generale dell'Onu: “Il mondo non deve cadere nella trappola dello scontro di civilizzazioni”

New York – “Il mondo non deve cadere nella trappola dello scontro di civilizzazioni e dovrebbe dire no all’unilateralismo e al protezionismo”.

Con queste parole è intervenuto il presidente cinese Xi Jinping con un video pre-registrato durante l’assemblea generale dell’Onu.

“Il mondo – ha aggiunto Xi Jinping – dovrebbe affrontare le sfide della globalizzazione e del gap di ricchezza”.

“Pechino – ha concluso il presidente cinese – non ha alcuna intenzione di combattere né una guerra fredda né una guerra calda con nessun paese”.

