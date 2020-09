“La città incantata”, masterclass conMuratori e Antonioni

Bagnoregio - Venerdì 11 settembre, alle 19, l'incontro alla Casa del Vento

Condividi la notizia:











Bagnoregio – Riceviamo e pubblichiamo – Venerdì 11 settembre, alle 19, presso la Casa del Vento di Bagnoregio, Rita Petruccioli e Luca Raffaelli, incontrano Claudia Muratori, creativa, videomaker, disegnatrice e autrice di corti di animazione, ed Eleonora Antonioni, fumettista, illustratrice e insegnante presso lo IED – Istituto Europeo di Design di Torino. Intervengono il Sindaco di Bagnoregio Luca Profili, l’Amministratore Unico di Casa Civita Francesco Bigiotti, ed il Consigliere regionale Enrico Panunzi.

La masterclass di domani legata all’evento di dicembre dedicato al fumetto e all’animazione promosso dall’Assessorato al Turismo e Pari Opportunità della Regione Lazio in collaborazione con il Comune di Bagnoregio e realizzato da LAZIOcrea, ATCL, ABC, Roma Lazio Film Commission e Casa Civita, sarà l’occasione per fare il punto con le due artiste mentre è in corso la loro residenza d’artista a Civita Di Bagnoregio rappresenta un appuntamento unico per indagare l’immaginario artistico delle due professioniste e per capire con loro se e come si è modificato “vivendo” a Civita per una settimana.

L’evento è gratuito, a numero limitato e si svolge nel rispetto della normativa anti-Covid19.

Per partecipare è necessaria la prenotazione su Eventbrite.

Regione Lazio

Condividi la notizia:











10 settembre, 2020