La concessionaria Harley Davidson di Viterbo al vertice del mercato custom

Harley-Davidson Viterbo, si conferma uno dei punti di riferimento del panorama motocilistico del centro italia.

Ormai da 20 anni l’attività guidata magistralmente dal Dealer Gianluca Roselli si è posizionata al vertice del mercato custom per Viterbo e provincia.

Nata nel giugno del 1999 dalla passione per il marchio H-D di Gianluca, nel corso degli anni ha ricevuto molteplici riconoscimenti per i risultati di vendita e soddisfazione cliente ottenuti.

Sviluppata su una superficie di 1000 mq, all’interno della struttura si possono toccare con mano gli ultimi modelli della casa di Milwaukee e un ampio spazio dedicato alle motociclette usate.

Il servizio assistenza garantito da tre tecnici specializzati presso H-D University, gode degli strumenti più avanzati per la diagnostica e il controllo delle centraline elettroniche in dotazione sui modelli m.y.2020.

Ampio spazio viene riservato agli accessori e abbigliamento Original Harley-Davidson.

La passione per un marchio storico e di prestigio come questo ci porta a non vederlo come un semplice lavoro, infatti nel tempo libero questa passione viene portata in giro per l’ Italia partecipando ad eventi e raduni con il nostro club ufficiale VITERBO CHAPTER ITALY, un gruppo di amici uniti dalla passione per la moto e i viaggi.

Per poter trasmettere al meglio le nostre emozioni mettiamo a disposizione degli appassionati veri modelli della nostra gamma da utilizzare in Test Drive accompagnati del nostro personale, cosi da poter cogliere a pieno il vero spirito di libertà che Harley-Davidson racchiude dal lontano 1903.

HARLEY DAVIDSON VITERBO

Via Dell’Industria snc Loc Poggino, 01100 Viterbo VT

Tel: 0761/353762 Fax 0761/250921

info@harleyviterbo.it

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA

dal Lunedì al Sabato

mattina: 9,00-13,00 /pomeriggio: 15,30-19,30

10 settembre, 2020