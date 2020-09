La Corte suprema russa abolisce il partito di Navalny

Mosca - Il dissidente e i suoi collaboratori cercano di registrarlo dal 2012

Mosca – Russia Futura, il partito fondato da Alexei Navalny, il dissidente russo avvelenato, è stato definitivamente abolito dalla Corte suprema di Mosca.

Ne dà notizia l’agenzia di stampa Interfax. Lo scorso anno la Corte suprema russa aveva negato la registrazione al partito con la motivazione che quel nome era già stato utilizzato da un altro organo politico.

Uno schema che va avanti da anni. È dal 2012, infatti, che Navalny e i suoi collaboratori cercano di ottenere la registrazione del loro partito proponendo ogni volta dei nomi diversi, ma il ministero della giustizia russo la nega ogni volta per alcuni errori nell’elaborazione dei documenti o perché quei nomi in passato sono già stati utilizzati da altri partiti.

Alexei Navalny è stato avvelenato il 20 agosto ed è collassato mentre era a bordo di un aereo che da Tomsk lo avrebbe dovuto riportare a Mosca. In un primo momento il dissidente è stato ricoverato all’ospedale di Omsk, in Russia, dove i medici avevano affermato di non aver trovato tracce di avvelenamento nel suo sangue. Completamente diverso il parere dei medici tedeschi dell’ospedale Charitè di Berlino, dove Navalny è stato trasferito due giorni dopo ed è ancora ricoverato, secondo i quali l’attivista è stato avvelenato con l’agente nervino Novichok.

