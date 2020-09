La fondazione Carivit inaugura la mostra sul castello Baglioni di Graffignano

Viterbo - L'esposizione, allestita al museo della Ceramica della Tuscia, è curata dall'archeologo Giuseppe Romagnoli

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Questo pomeriggio al museo della Ceramica della Tuscia è stata inaugurata la mostra temporanea “Graffignano. Frammenti di vita quotidiana dai butti del castello Baglioni”, alla presenza del presidente della fondazione Carivit Marco Lazzari, dell’assessore alla Cultura del comune di Viterbo Marco De Carolis, del sindaco di Graffignano Piero Rossi, della soprintendente Margherita Eichberg e del funzionario Maria Letizia Arancio della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, del prorettore dell’università della Tuscia Alvaro Marcucci e del questore di Viterbo Massimo Macera.

A presentare al pubblico in sala il lavoro di scavo e di ricerca Giuseppe Romagnoli, archeologo medievista dell’università degli studi della Tuscia e curatore della mostra, che ha presentato i lavori di scavo e i reperti rinvenuti.

L’evento è realizzato grazie al contributo della fondazione Carivit, ente proprietario e gestore del museo, in collaborazione con l’università degli studi della Tuscia di Viterbo, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Viterbo dell’amministrazione comunale di Graffignano, dell’amministrazione provinciale di Viterbo e della comunità montana dei Monti Cimini.

La mostra resterà aperta al pubblico dal 19 settembre al 30 settembre dal giovedì alla domenica con orario 10-13 / 15,30-18,30 e dal 1 ottobre al 15 novembre dal venerdì alla domenica con orario 10-13 / 15-18.

L’evento è realizzato nel rispetto della normativa relativa al contenimento del contagio da Covid-19, pertanto per una visita in sicurezza possono entrare massimo 12 persone alla volta, è a disposizione il gel igienizzante per le mani, è necessario rispettare la segnaletica a pavimento e indossare la mascherina.

18 settembre, 2020