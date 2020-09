“La Gran Bretagna rischia 50mila contagi e 200 morti al giorno”

Coronavirus - L'allarme lanciato dai consulenti scientifici del governo di Boris Johnson

Coronavirus – Se l’aumento dei contagi non viene arginato ora, la Gran Bretagna a ottobre rischia 50mila nuovi casi e 200 morti al giorno.

L’allarme è stato lanciato in una riunione dai professori Patrick Vallance e Chris Whitty, consulenti scientifici del governo di Boris Johnson. Gi esperti suggeriscono la restrizione dei contatti sociali in tutte quelle aree del paese in cui l’indice di infezione è superiore a 1.

I due esperti hanno poi fatto l’esempio della Francia e della Spagna, dove i contagi sono tornati a crescere tra i ventenni e si sono poi estesi ad altre fasce d’età, comportando anche un aumento dei decessi.

21 settembre, 2020