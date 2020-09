La Jvc Civita Castellana riparte da Stefano Beltrame

Sport - Pallavolo - Il neoallenatore alla ripresa degli allenamenti: "Mi aspetto una stagione complicata con un girone molto equilibrato"

Civita Castellana – Ricomincia l’avventura della prima squadra della Jvc Civita Castellana.

Dopo la brusca interruzione dello scorso campionato per la pandemia di Covid-19, sopraggiunta quando la formazione guidata da coach Fabrizio Grezio guidava la classifica del proprio girone e si stava già preparando ad affrontare i playoff che avrebbero decretato le promozioni in serie A3, i rossoblù si sono ritrovati mercoledì al Palasmargiassi per la prima seduta della stagione 2020-21, che li vedrà nuovamente impegnati in serie B.

Una nuova/vecchia conoscenza a guidare il lavoro dei ragazzi: quello Stefano Beltrame che, dopo aver servito per anni la causa della Jvc come tecnico delle giovanili, scoutman e vice di Grezio, corona finalmente il suo percorso a Civita Castellana assumendo l’incarico di primo allenatore. Lo staff tecnico a supporto di Beltrame è composto dal vice Giuseppe Nicolini, il preparatore atletico Luca Costanzelli e il fisioterapista Riccardo Orizio.

La squadra, che quest’anno assume la denominazione di Ecosantagata Civita Castellana, è inserita nel girone G, insieme ad altre sette formazioni laziali (Orte, Viterbo, Monterotondo, Fenice Roma, Virtus Roma, Roma 7 e Lazio), tre toscane (Pontedera, Arno 1967 e Grosseto) e una umbra (Perugia).

“Mi aspetto una stagione complicata, con un girone molto equilibrato – sono le prime parole di mister Beltrame –. La nostra squadra comunque ha tutte le carte in regola per ben figurare: c’è un bel mix di ragazzi provenienti dal settore giovanile e giocatori esperti, che hanno le qualità tecniche e umane per fare da chiocchia e aiutare le nuove leve a crescere”.

Il roster della nuova Ecosantagata Civita Castellana si presenta come un’equilibrata fusione tra elementi d’esperienza e ragazzi promossi dal settore giovanile.

La coppia dei palleggiatori è composta da Giacomo Leoni e Andrea Gemma. Il primo arriva a Civita Castellana dopo diverse esperienze nelle varie categorie della serie A, l’ultima delle quali in A3 a Tuscania. Per il secondo, invece, una conferma dopo aver già indossato i colori rossoblù nella scorsa stagione.

Reparto opposti con il grande colpo di mercato: Pierlorenzo Buzzelli. L’ex capitano del Tuscania, che nel suo palmares vanta un campionato di A2 e uno di B1 vinti, potrà beneficiare del feeling già consolidato con Leoni e darà sicuramente un contributo di forza ed esperienza a tutta la squadra. Accanto a lui in posto 1 Federico Scopetti, atleta cresciuto a Civita Castellana e confermato dalla scorsa stagione.

Il veterano Pietro Di Meo guida il pacchetto degli schiacciatori. Abruzzese, con anni di esperienza tra A2 e B, l’anno scorso aveva affrontato la Jvc da avversario, con la maglia del Pineto, in un torneo amichevole disputato durante la sosta natalizia. Altro uomo d’esperienza in posto 4 è Luca Pasquini, giocatore di grande tecnica che nelle ultime stagioni ha fatto la fortuna dell’Orte. Dal settore giovanile arrivano i promettenti Alessio Pollicino, già aggregato in prima squadra l’anno scorso, e il 16enne Cristian Rus, atleta convocato lo scorso gennaio per uno stage federale coordinato da Julio Velasco.

Federico Fabbio, titolare nel sestetto base della scorsa stagione, guida il comparto dei centrali con la sua esperienza ormai pluriennale nei campionati di serie B. I suoi compagni di reparto sono tutti ragazzi cresciuti pallavolisticamente a Civita Castellana, a cominciare da Andrea Antonini, che “torna alla base” dopo un’esperienza ad Anguillara. Completano il pacchetto Alessandro Deleo, prodotto del settore giovanile già aggregato in prima squadra l’anno scorso, e Francesco Buzzao, che dal gruppo “junior” arriva invece quest’anno.

Confermati dalla scorsa stagione entrambi i liberi: Riccardo Bortolini e Lorenzo Mezzanotte avranno ancora il compito di dirigere la fase difensiva rossoblù, assicurando il miglior rifornimento possibile agli alzatori.

“La cosa prioritaria adesso è creare il feeling nel gruppo – conclude coach Beltrame –. Rispetto all’anno scorso anno abbiamo metà squadra nuova, quindi dobbiamo lavorare sull’amalgama della squadra e sui meccanismi di gioco basilari”.

Qualche settimana di allenamento, poi, a partire di ottobre, via con le amichevoli. Già confermato un quadrangolare a Pineto, in Abruzzo, e due test singoli: uno contro Tuscania e uno contro Monterotondo.

Ecosantagata Jvc Civita Castellana 2020-2021:

Roster atleti. Palleggiatori: Giacomo Leoni, Andrea Gemma. Schiacciatori: Pietro Di Meo, Luca Pasquini, Cristian Rus, Alessio Pollicino. Centrali: Andrea Antonini, Federico Fabbio, Francesco Buzzao, Alessandro Deleo. Liberi: Riccardo Bortolini, Lorenzo Mezzanotte. Opposti: Pierlorenzo Buzzelli, Federico Scopetti. Staff: Stefano Beltrame (allenatore), Giuseppe Nicolini (vice), Luca Costanzelli (preparatore atletico), Riccardo Orizio (fisioterapista)

11 settembre, 2020