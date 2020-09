“La mafia viterbese si è interessata delle elezioni comunali”

Viterbo - Operazione Erostrato - Giacomo Barelli (Forza civica) commenta sulle motivazioni della sentenza

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Una sentenza tristemente storica per la città di Viterbo che trova nelle motivazioni la conferma di quelle che finora erano solo ipotesi investigative e cioè che la mafia “Viterbese” si è interessata e occupata delle elezioni comunali di Viterbo addirittura “scegliendo” il suo candidato con nome e cognome.

Per la prima volta abbiamo la consapevolezza attraverso una sentenza emessa in nome del popolo italiano dal tribunale di Roma che la mafia ha macchiato le elezioni comunali di Viterbo, circostanza che non può che sconvolgere tutta la politica cittadina, gettando ombre anche su questa consiliatura.

Più volte ho sollevato questa “questione morale” in consiglio senza ricevere alcuna spiegazione dagli interessati sindaco Arena e assessore Ubertini, scegliendo di non partecipare nemmeno alla fiaccolata antimafia che in assenza di atti concreti è stata solamente per alcuni un modo “per lavarsi la coscienza” quando invece Viterbo e i viterbesi hanno il diritto di sapere cosa è accaduto in quelle circostanze ed in quella elezione conclusasi con un testa a testa.

In un mondo normale la mancanza di risposte ai tanti interrogativi che le motivazioni di questa storica sentenza pongono ad alcuni politici ben individuati porterebbe all’obbligo di dimissioni degli stessi. Alcune cose forse non le sapremo mai, certo personalmente non mi stancherò mai di denunciarle portando in aula ogni volta che ci sarà la possibilità la questione chiedendo risposte ed approfondimenti.

Nonostante tentativi di nascondere e sminuire la vicenda da parte di alcuni, oggi finalmente la sentenza del tribunale di Roma, in attesa delle eventuali impugnazioni, sancisce che la mafia a Viterbo c’è e c è stata ed ha preso parte alle ultime elezioni comunali.

Una cosa va ribadita con chiarezza a tutti i viterbesi c’è una politica radicalmente e geneticamente diversa da questa di cui siamo orgogliosi di fare parte ed è quella che afferma con chiarezza che i voti della mafia non li vuole e soprattutto che alla mafia non li chiede.

Non ci daremo pace finché ogni aspetto di questa vicenda non venga chiarito dalla politica cittadina per la quale si è aperta una enorme ferita in relazione alla “questione morale “, ferita ad oggi non sanata da silenzi e reticenze e sulla quale la sentenza del Tribunale di Roma con le sue motivazioni pesa come un macigno, le cui conseguenze putroppo gravano sulla testa dei tanti viterbesi onesti.

Giacomo Barelli

Capogruppo Viva Viterbo Forza Civica

20 settembre, 2020