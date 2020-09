“La mascherina da soli in auto solo quando l’avete rubata”

Sutri - Il sindaco Vittorio Sgarbi interviene sulla sua ordinanza e sull'addizionale Irpef

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – La salute e l’addizionale Irpef. Diritto alle battute in un paese che ha perso la ragione.

Il sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi, alle osservazioni sulla sua ordinanza risponde in questo modo: “Non è obbligatorio essere spiritosi.

Resta il fatto che la comunicazione ha leggi che non prevedono commenti meschini. E la mia difesa dei sani a Sutri è arrivata in tutto il mondo, a vantaggio della città come prova il crescente turismo.

Le meschinità in barella servono a legittimare gli evasori fiscali, contro i quali il vicesindaco Lillo Di Mauro ho tentato una risposta con l’incremento dello 0,2% della addizionale Irpef.

Certo chi non pagava continuerà a non pagare, ma i servizi i cittadini lì pretendono. In ogni caso, io non ho condiviso le decisioni del vicesindaco, che ha agito in autonomia e in buona fede. E sono convinto che se tutti pagassero il dovuto non sarebbero necessari provvedimenti come questo”.

Ufficio stampa Vittorio Sgarbi

19 settembre, 2020