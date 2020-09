La natura è un’avventura meravigliosa, torna Clorophilla

Viterbo - Ideata e organizzata da L'orto delle idee in collaborazione con Agriland-Il Giardino di Filippo il 3 e 4 ottobre in strada Ponte Sodo

Condividi la notizia:











Viterbo – RIceviamo e pubblichiamo – Ritrovare un ambiente di crescita rispettoso dei ritmi dei più piccoli (e non solo!) e dei loro bisogni di scoperta ed esplorazione.

Ecco l’invito di Clorophilla Festa della natura per bambini, ideata e organizzata da L’orto delle idee in collaborazione con Agriland-Il Giardino di Filippo, che ritorna nella sua sesta edizione, il 3 e 4 ottobre a Viterbo in Strada Ponte Sodo.

“La pandemia del coronavirus può rappresentare oggi più che mai un’occasione per ripensare al mondo ed al tempo dei bambini”, raccontano Simona Santicchia e Chiara de Santis organizzatrici dell’evento, “Aver a cuore il legame profondo che c’è tra noi e la natura fa parte da sempre del curriculum di Clorophilla. Siamo fiduciose che l’educazione outdoor diventi sempre più diffusa nel nostro quotidiano!”.

Attività esperenziali all’aria aperta, laboratori, percorsi e incontri, questa la ricetta di Clorophilla per i bambini e le famiglie. Appuntamento quindi al 3 e 4 ottobre, per sperimentare la creatività e il benessere in natura.

Domenica 4 ottobre saranno premiati i vincitori del Concorso di disegno Raccontaci il mondo che vorresti abitare ideato da Clorophilla.

La Festa della natura per bambini è patrocinata dal Comune di Viterbo, ASL di Viterbo e Regione Lazio e realizzata anche grazie al sostegno di realtà sensibili al tema come Prenatal, Casa di qualità, MyPrint, Weleda, Cassa edile e Confartigianato e la partnership con realtà imprenditoriali e associazionistiche del territorio.

L’organizzazione è curata seguendo i protocolli anti-Covid19, come previsto dalle linee guide nazionali e regionali in materia sanitaria.

Tutto le informazioni online.

L’orto delle idee

Condividi la notizia:











3 settembre, 2020