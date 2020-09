“La realtà della Sardegna come regione a statuto speciale deve essere preservata”

Sassari - Il governatore Christian Solinas si è rivolto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Assistiamo ad un progressivo tentativo di compressione dell'autonomia in favore di un neocentralismo”

Sassari – “Come presidente dei sardi mi appello a lei affinché possa favorire con spirito di leale collaborazione tra istituzioni il progressivo superamento delle diseguaglianze tra Sardegna e resto del Paese”.

Con queste parole Christian Solinas, governatore della Sardegna, in occasione delle celebrazioni dei dieci anni dalla scomparsa dell’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, si è rivolto al capo dello stato Sergio Mattarella.

“È un obbligo della Repubblica – ha proseguito Solinas – operare per rendere attuabile un piano organico per la rinascita e lo sviluppo della Sardegna”.

“Assistiamo ad un progressivo tentativo di compressione dell’autonomia e della specialità in favore di un neocentralismo, che per primi rifiutarono i costituenti – ha concluso il governatore sardo – operando una scelta regionalista ed all’interno di questa un necessario e doveroso distinguo per quelle realtà come la Sardegna, che avevano ragioni e peculiarità storiche, geografiche, culturali e linguistiche tali da giustificarne uno statuto speciale di rango costituzionale”.

24 settembre, 2020