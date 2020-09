La senatrice M5s Alessandra Maiorino a Viterbo per spiegare le ragioni del Sì

Politica - Domani venerdì 18 settembre, dalle 16 alle 18, in Corso Italia (altezza Chiesa del Suffragio) al banchetto informativo per il referendum costituzione del 20 e 21

Domani venerdì 18 settembre 2020, dalle 16 alle 18, in Corso Italia (altezza Chiesa del Suffragio) il M5s Viterbo, organizzerà un banchetto informativo per il referendum costituzione del 20 e 21 settembre. Durante l'evento interverrà la Senatrice Alessandra Maiorino, Vice Capogruppo del Movimento 5 Stelle in senato, che ci illustrerà almeno 4 buone ragioni per votare Sì:

1. Votiamo Sì perché così ciascun parlamentare avrà più forza per rappresentare il territorio e le sue istanze, acquisendo un peso specifico maggiore. Al contempo i parlamentari saranno più riconoscibili e accountable, cioè responsabili per il loro comportamento. Chi di voi oggi conosce tutti i 945 parlamentari presenti tra Camera e Senato? Riducendo il loro numero, si combatterà anche l’assenteismo endemico di molti di loro.

2. Votiamo Sì perché avere 600 parlamentari direttamente eletti dal popolo ci mette in linea con gli altri Paesi europei, portandoci alla media europea di 1 eletto in parlamento ogni 100 mila abitanti.

3. Votiamo Sì perché tutte le altre volte che sia destra che sinistra vi avevano promesso di ridurre il numero dei parlamentari, avevano però infilato questa piccola puntuale modifica all’interno di una riforma più ampia e complessa dell’intero funzionamento delle Istituzioni, stravolgendo la Costituzione. Ridurre il numero dei parlamentari invece rispetta quello che era il volere dei padri costituenti, che già nel 1946 si erano dati l’obiettivo di raggiungere una cifra di 5/600 in tutto. Ci sono gli atti della Costituente, potete verificarlo da voi!

4. Infine, votiamo Sì perché è un atto d’amore per l’Italia: non capita spesso che la politica sia disponibile al sacrificio e rinunci a poltrone e privilegi.

Questa occasione non va sciupata! Il 20 e il 21 settembre, va a votare e vota Sì!

Vi aspettiamo perché oltre gli slogan ci sono i fatti.

Massimo Erbetti

Movimento 5 Stelle Viterbo

17 settembre, 2020