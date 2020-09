“La sicurezza è uno dei punti cardine del nostro programma”

Civita Castellana - Interviene Benito Simeoni, candidato con la lista di FdI a sostegno di Luca Giampieri

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Nel programma condiviso delle liste di centrodestra a sostegno del candidato Luca Giampieri uno dei punti cardine di fondamentale importanza è la sicurezza dei cittadini.

“Come operatore del settore – spiega Benito Simeoni, candidato con la lista di FdI – vengo a contatto tutti i giorni con il bisogno crescente delle persone di poter contare su un’amministrazione che abbia a cuore la tutela dei cittadini.

Proprio per questo motivo abbiamo elaborato una serie di proposte volte a soddisfare quest’esigenza, poiché la difesa dei cittadini e della legalità rappresentano un dogma imprescindibile nell’odierna comunità.

Una maggiore sicurezza passa attraverso un continuo confronto con le forze dell’ordine sulle problematiche della cittadina ed un’implementazione del sistema di video sorveglianza nel centro storico, nei giardini pubblici e nelle principali aree di aggregazione, coadiuvato dalla manutenzione ed implementazione dell’illuminazione pubblica.

Il rafforzamento della sicurezza è previsto anche all’interno dell’ospedale Andosilla per una maggiore garanzia sia del personale che degli utenti.

Il concetto di sicurezza in senso ampio comprende anche l’ambito viario, per questo abbiamo previsto un controllo della velocità delle auto mediante l’utilizzo di appositi rilevatori e dossi dissuasori (qualora installabili e realizzati in conformità alla vigente normativa per la sicurezza stradale).

Fratelli d’Italia Civita Castellana

7 settembre, 2020