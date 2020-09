La Stella azzurra Ortetruria si prepara al campionato

Sport - Basket - Da lunedì si torna ad una programmazione ordinaria della fase atletica per lasciare maggiore spazio alla tecnica, al pallone ed allo studio degli schemi

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si è chiusa la seconda settimana di preparazione della Stella Azzurra Viterbo che al PalaMalè, sotto la direzione della preparatrice atletica Chiara Giuliobello, ha intensificato in queste prime due settimane di lavoro la parte fisico atletica al fine di ritrovare un primo accettabile stato di forma dopo il lungo stop dai campi di gioco che si protraeva dai primi di marzo.

Da lunedì prossimo si torna ad una programmazione ordinaria della fase atletica per lasciare maggiore spazio alla tecnica, al pallone ed allo studio degli schemi che coach Fanciullo indicherà in dettaglio alla squadra.

Qualche problema fisico all’interno del gruppo perché dopo Arelli e Navarra, infortunatisi durante l’estate, hanno raggiunto l’infermeria anche Price, Casanova e Frisari che necessiteranno ancora di una settimana di riposo e di lavoro differenziato in palestra per potersi riunire al gruppo in piena efficienza.

Intanto la dirigenza sta lavorando per mettere a punto tutte le previste misure emergenziali per poter iniziare l’attività agonistica nel pieno rispetto delle regole e dei protocolli sanitari stilati dalla Fip e poter così organizzare a breve qualche allenamento congiunto con altre formazioni.

Nel fine settimana, pur se largamente rimaneggiata, ma con il prezioso aiuto di altri under delle proprie giovanili, l’Ortoetruria dovrebbe incontrarsi con Orvieto, per poi finalmente dare vita ad alcune amichevoli con formazioni di pari categoria non appena rientrati tutti gli attuali convalescenti.

La prossima settimana il Comitato Regionale ha fissato un incontro con le società partecipanti al campionato C Gold per stilare calendario, formula e data di inizio della prossima stagione che si pensa potrebbe partire alla fine di ottobre od ai primissimi di novembre, permettendo quindi a tutti i team di avere ancora un intero mese per perfezionare la necessaria preparazione ad un campionato che si profila di ottimo livello qualitativo.

Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo

Condividi la notizia:











20 settembre, 2020