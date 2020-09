La Viterbese torna al lavoro, al Rocchi arrivano le panchine sopraelevate

Sport - Calcio - Serie C - Mentre la squadra dà il via alla settimana che porta all'inizio del campionato, allo stadio giunge un'importante novità

di Samuele Sansonetti

Viterbo – La Viterbese inizia la settimana che porta al campionato.

Il primo allenamento di oggi è in programma nel pomeriggio, dopo il giorno di riposo concesso da Agenore Maurizi al termine dell’amichevole giocata e vinta contro il Grosseto.

Pochi, viste le assenze per Covid-19, i nodi da sciogliere per il tecnico romano sullo schieramento che darà il calcio d’inizio alla stagione sul campo della Ternana: il 3-5-2 visto domenica, infatti, si avvicina molto all’undici che esordirà al Liberati con leggere variazioni soprattutto a centrocampo.

I sei giorni che separano i laziali dal campionato serviranno a lavorare sulla resistenza, non ancora ai livelli ottimali come apparso sia contro i toscani che con la Casertana. In entrambi gli incontri la squadra ha avuto difficoltà nella ripresa ma dopo sei mesi senza gare ufficiali è più che lecito.

Nel frattempo la società rimane vigile sul mercato e lo dimostra l’arrivo di Gabriele Galardi dal Milan. Il terzino classe 2002 è sbarcato nella Tuscia dopo un anno con l’under 18 allenata da Christian Terni, chiuso con dieci presenze e tre reti.

In attesa di altri under allo stadio arriva un’importante novità, anticipata dalla presenza del nastro segnaletico a bordo campo domenica pomeriggio. Dopo aver smontato quelle vecchie, in settimana arriveranno due panchine sopraelevate che aggiungeranno un ulteriore tocco di qualità all’impianto di via della Palazzina.

L’esordio delle nuove panchine arriverà alla seconda giornata di campionato che si giocherà sabato 4 ottobre, in notturna contro l’Avellino.

Samuele Sansonetti

22 settembre, 2020