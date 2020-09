La Viterbese torna a Chianciano da avversaria, oggi il test con l’Arezzo

Sport - Calcio - Serie C - La squadra di Maurizi fa visita al ritiro amaranto per la seconda amichevole precampionato - Match a porte chiuse, fischio d'inizio alle 17

di Samuele Sansonetti

Chianciano Terme – Allenamenti al Mario Maccari e pernottamento all’hotel Miralaghi. Il programma del ritiro dell’Arezzo riporta la Viterbese indietro nel tempo.

Fino alla passata stagione, infatti, la squadra gialloblù era cliente abituale della località toscana per la preparazione precampionato. Oggi la squadra di Agenore Maurizi torna a Chianciano Terme da avversaria, per un test amichevole da giocare contro gli amaranto.

Nel senese da venerdì 4 settembre, la formazione di Alessandro Potenza è reduce dall’amichevole giocata e vinta sul campo della Lupa Frascati domenica scorsa (3-2 con le reti di Niccolò Belloni, Alberto Picchi e Gabriele Raja). Amichevole rimandata, lo stesso giorno, per la Viterbese, per via dell’emergenza Coronavirus che ha colpito quattro calciatori e un fisioterapista.

Dopo cinque giorni di stop e un po’ di preoccupazione la squadra è tornata ad allenarsi mercoledì, senza Stefano Antezza, Eros De Santis, Simone Palermo e Andrea De Falco ma con Riccardo Daga tra i pali, proveniente proprio dal’Arezzo da cui si è svincolato pochi giorni prima.

Per l’ex Cagliari sarà una partita speciale, mentre i due tecnici avranno la prima occasione di testare i meccanismi contro una formazione di pari livello. Il 3-5-2 di Maurizi, ancora incompleto e privo di quattro calciatori contagiati, sarà ridotto al minimo a differenza del 3-4-3 di Potenza, quasi ultimato e pronto per l’esordio in coppa Italia, in programma mercoledì 23 settembre sul rettangolo verde del Pontedera.

L’incontro di oggi si giocherà a porte chiuse a partire dalle 17.

