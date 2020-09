La Viterbese torna sul campo, assenti Antezza, De Santis, Palermo e De Falco

Sport - Calcio - Serie C - Ripresa degli allenamenti senza i quattro calciatori per Maurizi - Subito tra i pali l’ultimo arrivato Daga

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Dopo cinque giorni di stop la Viterbese è tornata sul campo.

Il focolaio di Coronavirus si è fermato a cinque casi, quattro calciatori più un fisioterapista, e l’esito dei tamponi di ieri ha dato il via libera alla ripresa delle attività del resto della squadra.

Il primo allenamento si è svolto stamani al Rocchi, con Agenore Maurizi che ha iniziato a conoscere Riccardo Daga. L’ultimo arrivato, estremo difensore classe 2000, si è unito a Matteo Biggeri e Massimiliano Maraolo agli ordini del preparatore dei portieri Paolo Gobattoni.

Per quanto riguarda i giocatori di movimento è spiccata l’assenza di Stefano Antezza, Eros De Santis, Simone Palermo e Andrea De Falco: la società non ha ancora fornito i nominativi dei contagiati e per il momento non è dato sapere se siano loro o meno.

Altro assente, ma di lungo corso, Paolo Cerroni, che non ha nemmeno preso parte al ritiro di Cascia e rimarrà fuori per molti mesi.

Dopo una breve riunione di spogliatoio spostata in tribuna, la squadra è scesa in campo per testare lo stato di forma dopo il riposo forzato.

Nel pomeriggio è previsto un secondo allenamento ma non prima di un altro giro di tamponi da parte dell’Asl di Viterbo, per tutti tranne che per i cinque positivi che si trovano in isolamento nelle rispettive abitazioni. Per loro il nuovo test verrà effettuato tra una decina giorni.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











9 settembre, 2020