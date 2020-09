La Viterbese trema, positivi tre calciatori e un componente dello staff

Sport - Calcio - Serie C - A meno di un mese dall'inizio del campionato il Coronavirus irrompe nella squadra - Possibile stop degli allenamenti per uno o più giorni

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Allarme Coronavirus in casa Viterbese.

La notizia che pesa come un macigno arriva a ridosso della festività di Santa Rosa: quattro componenti del gruppo squadra sono positivi al Coronavirus.

Secondo quanto trapela da fonti vicine al club, si tratterebbe di tre calciatori e un componente dello staff. Tutti e quattro stanno sostanzialmente bene e si trovano in isolamento domiciliare.

“Sono seguiti dallo staff medico in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali” ha spiegato ieri il club, che ha confermato l’attivazione delle procedure previste dalla normativa anti-Covid, compresa la sanificazione delle aree comuni dello stadio.

Il gruppo, anche se un po’ scosso, rimane sereno e in attesa di nuove disposizioni da parte della dirigenza. E’ possibile che gli allenamenti vengano sospesi per uno o più giorni in attesa di ulteriori tamponi che verranno effettuati tra oggi e domani.

Davvero una brutta notizia per la squadra di Agenore Maurizi, a meno di un mese dall’inizio del campionato che prenderà il via domenica 27 settembre.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











4 settembre, 2020