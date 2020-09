Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Comune - A lanciare l'allarme è Massimo Erbetti (M5s): "Una delle poche rimaste, risale al 1200"

Viterbo – “La volta a via Madonna del Riposo rischia di crollare”. A lanciare l’allarme in consiglio comunale è Massimo Erbetti (M5s).

Il piccolo arco si trova nella strada all’angolo di via Cardinal La Fontaine. “Non c’è più praticamente il materiale che addensava, tenendo insieme la struttura – prosegue Erbetti – e alla prossima pioggia c’è il serio rischio che crolli.

Tra l’altro è una delle poche volte rimaste, risale al 1200, ha un valore storico”. Da preservare, oltre a rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità.

L’assessora ai Lavori pubblici Laura Allegrini si è messa in moto.

Mentre, rimanendo in zona, la situazione è statica per l’edificio crollato a via la Fontaine. “Per il cantiere – fa notare Erbetti – l’occupazione di suolo pubblico è scaduta il 30 marzo. È stata rinnovata? Lì c’è un problema anche di decoro urbano”.

La struttura è stata messa in sicurezza, ma la situazione sembra ferma. “Il comune – fa sapere Allegrini – ha predisposto un permesso a costruire, ma i titolari non l’hanno mai ritirato e nel frattempo l’amministrazione è stata citata in causa”.

Si annunciano tempi lunghi.

10 settembre, 2020