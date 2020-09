“Le iniziative culturali di Tusciaweb sono utili per chi ha voglia di crescita…”

Il giornale di mezzanotte - Lettere - Renato Petroselli ringrazia alla luce della mostra del giornalista Daniele Camilli e quella su Boccasile

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Gentilissima redazione tutta, torno a manifestare pubblicamente l’interesse verso la lettura della vostra testata. Non solo come fruitore delle notizie giornalistiche, ma come partecipante dei vostri servizi che offrite per animare culturalmente e non solo, il tessuto sociale del territorio Tuscia ed oltre.

Lo scopo di chi opera nella comunicazione, come ben sapete, non si dovrebbe limitare alla semplice informazione farcita, giustamente anche da comunicati commerciali e pubblicitari, ma dovrebbe servire a innescare valori di pensiero costruttivo ed educativo per favorire l’acculturamento di chi non vuole essere sempre “ignorante”. La nostra bella Tuscia, potrebbe mantenersi ancor più attrattiva a tutti i livelli con la crescita qualitativa di persone che hanno il piacere della vita vissuta in un positivo contesto sociale di crescita umanitaria anche interiore.

L’immagine che voi date con la vostra operosità di iniziative stimolanti e contributi di idee dà forza non soltanto a voi addetti ai lavori, ma rende un utile servizio a tutti coloro che hanno voglia di “crescita”.

In un particolare periodo di vita che stiamo vivendo, le immagini del vostro collaboratore Camilli hanno fatto pensare a molti cittadini che quotidianamente percorrono le strade della Viterbo, variopinta e anche “colorita” che la nostra collettività è viva, anche nel silenzio e nei volti di coloro che si sono mostrati in “gigantografia” semplicemente senza la forza dirompente del colore.

A proposito di colore, complimenti per l’iniziativa, sposata dal giovane sindaco Romoli, per la bella mostra dell’artista Boccasile, che ha reso ancor più interessante la visita del magnifico borgo di Bassano in Teverina. Con le immagini raccontate con la parola e la preparazione di narratori e conoscitori come Ricci e la brava signora, che ha conosciuto e ricordato Mario Castellacci, famoso artista e sceneggiatore. Grazie a tutti per le belle e interessanti iniziative.

Renato Petroselli

Condividi la notizia:











15 settembre, 2020