La Xc Motorsport a quattro punte nella gara di Vallelunga

Sport - Automobilismo - La squadra di Civita Castellana si prepara alle prove di Formula X e coppa Italia Turismo sul circuito di Campagnano

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – L’Asd Xc Motorsport è pronta a scendere in pista, questo weekend, sull’autodromo di casa: il team civitonico sarà in scena sul circuito di Vallelunga nel fine settimana dedicato al campionato europeo Nascar. A prendere il via alla gara saranno ben quattro piloti, impegnati in vari campionati.

Nella categoria Atcc, riservata alle vetture turismo, della Formula x scenderanno in pista Giorgio Massaini, Stefano Bosi e Fabrizio Massaini. Tutti i piloti saranno impegnati nella seconda divisione, del campionato dedicato alle vetture a ruote coperte: Giorgio sarà al volante di una Peugeot 106 nella classe F, mentre Stefano e Fabrizio divideranno una Alfa 147 Jtd Cup nella classe D, entrambe preparate dalla Orvieto corse.

L’obiettivo di tutti e tre i piloti è quello senz’altro di fare sul tracciato di casa, in un parterre di piloti che si preannuncia essere ricco e competitivo.

Sarà impegnato, invece, nella seconda divisione della coppa Italia Turismo Luigi Gallo, al volante della sua fida Mini John Cooper works: dopo la prima gara positiva di Imola, l’obiettivo del pilota civitonico sarà quello di consolidare la posizione in campionato e conquistare una posizione sul podio.

Giorgio Massaini: “Correre a Vallelunga è sicuramente emozionante, visto che è l’autodromo dove sono cresciuto e che considero di casa. Sicuramente l’obiettivo è quello di fare bene e sarà importante partire con il piede giusto sin dalle prove libere: non resta che mettersi al volante della 106.”

Stefano Bosi: “Finalmente si torna a correre. La gara di Vallelunga segna il ritorno in pista dopo il lungo stop dovuto al Covid. Tante le incognite: nuova macchina, nuova pista per me, nuovi avversari. Ma l’impegno sarà lo stesso. Spero in una buona gara e di trovate presto il feeling con questo nuovo mezzo messomi a disposizione dalla Orvieto corse”.

Fabrizio Massaini: “Vallelunga è l’autodromo dove sin da ragazzo ho coltivato la mia passione per i motori e per le corse, quindi gareggiarci regala sempre un certo effetto. I presupposti per fare bene ci sono tutti, ma dovremo fare i conti con un parterre di avversari davvero numeroso e competitivo. Faccio un grosso in bocca al lupo alla squadra.”

Luigi Gallo: “Andiamo a Vallelunga partendo dalle ottime sensazioni avute nella prima di campionato ad Imola. In questo mese di stop, abbiamo lavorato sulla vettura cercando di affinare il setup complessivo: sarà importante ambire ad un buon risultato, soprattutto in ottica di campionato”.

Il programma di gara della formula X prevede sabato 12 due sessioni di prove libere (alle 14,10 e alle 16,15), mentre per domenica 13 sono previste le qualifiche (alle 9,25), gara 1 ( alle 12,55) e gara 2 (alle 18). Il programma di gara della Coppa Italia Turismo prevede venerdì 11 settembre due sessioni di prove libere (alle 11 e alle 15,35), sabato 12 le qualifiche (alle 14,35) e gara 1 (alle 17,55) e infine domenica 13 gara 2 (alle 14,55).

Xc Motorsport

Condividi la notizia:











9 settembre, 2020