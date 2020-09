Laboratori creativi e sportivi gratuiti con “Segui il sentiero giallo”

Marta - L'iniziativa per i bambini dai 6 agli 11 anni da oggi, 7 settembre, al 13 settembre

Marta – Da oggi e fino al 13 settembre a Marta è ancora il tempo di giocare.

Infatti i bambini dai 6 agli 11 anni, in attesa della riapertura delle scuole, possono partecipare gratuitamente ai laboratori creativi e sportivi proposti da “Segui il sentiero giallo”. L’iniziativa, che si è svolta fino al 6 settembre a Bassano Romano, è ispirata all’idea di percorso di crescita individuale contenuta nel racconto “Il Mago di Oz”.

All’evento “Segui il sentiero giallo”, realizzato con il contributo della regione Lazio e la partecipazione dei comuni di Bassano Romano e Marta, possono partecipare i bambini dai 6 agli 11 anni, a condizione di non avere già usufruito del bonus per i centri estivi (D.P.R. n.445/2000) e di non essere beneficiari del voucher previsto dalla DGR 346/20. La manifestazione è organizzata dalla Bricolage dance movement, associazione che ha una significativa esperienza nel settore ricreativo ed è quindi in grado di garantire il corretto svolgimento.

Tante le attività previste nei vari laboratori che animano “Segui il sentiero giallo”: recitazione, riciclo, avventura, mini basket, mini tennis, calcetto, danza, arti marziali. Tutte distribuite nel pomeriggio dal lunedì al sabato (dalle 15 in poi) mentre domenica 13 settembre si terrà la festa finale (dalle 11 in poi).

Gli organizzatori precisano che tutte le attività del progetto si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale, nell’osservanza delle disposizioni per la prevenzione, il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 vigenti alla data di svolgimento della manifestazione. Ogni pomeriggio verrà suddiviso in quattro turni, ciascuno della durata di 45 minuti; verranno accettati al massimo 6 bambini alla volta e sono previste non più di tre attività per ogni bambino. Ogni turno laboratoriale durerà in tutto un’ora (45 minuti di attività didattica o sportiva e 15 minuti per la disinfezione degli attrezzi usati).

Gli organizzatori di “Segui il sentiero giallo” assicurano che sarà posta massima attenzione alle procedure di sicurezza. All’ingresso dello spazio dedicato al progetto, infatti, che sarà delimitato da transenne, è prevista una segreteria con funzioni di spazio di accettazione/triage, dove vengono registrati i bambini, raccolte le autocertificazioni previste dal bando e le liberatorie per i video, inoltre viene controllata la temperatura corporea e si forniscono spiegazioni sulle attività della giornata, elaborando i percorsi di ogni singolo bambino partecipante.

Nelle intenzioni degli organizzatori, “Segui il sentiero giallo” vuole: guidare i giovanissimi a ritrovarsi all’aperto, vivendo in un’atmosfera ludico/educativa, con gli altri ma nella conoscenza e nel rispetto delle regole precauzionali purtroppo oggi necessarie; spingere i partecipanti a mettere alla prova le proprie innate capacità in campi molto diversi tra loro (attività ludico/motorie, sportive, artistiche, manuali) per poter individuare e sperimentare le proprie attitudini in un ambiente non competitivo; offrire alle famiglie un appoggio in un periodo che precede la riapertura delle scuole e alle città di Marta e Bassano Romano, tramite la festa finale, un supporto turistico per far conoscere le bellezze dei due Comuni ospitanti, anche grazie al filmato/documentario creato dagli stessi bambini.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso la sala Consiliare del comune di Marta.

7 settembre, 2020