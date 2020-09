Ladro colpisce un carabinire con il cacciavite, il collega spara e lo uccide

Roma - È successo nella notte durante un tentativo di furto

Roma – Si è trattato di un tentativo di furto nella notte, finto però in tragedia.

Dopo aver ricevuto una segnalazione di persone sospette, due carabinieri sono intervenuti in un palazzo in via Paolo Di Dono, nel quartiere romano Eur.

I militari hanno individuato uno sconosciuto nel cortile del palazzo e hanno tentato di bloccarlo, ma l’uomo ha estratto un cacciavite e ha colpito al costato uno dei carabinieri.

Il collega ha allora estratto la pistola d’ordinanza e ha esploso due colpi verso l’aggressore, uccidendolo. Sembrerebbe che nel cortile fosse presente anche un complice del ladro, che avrebbe approfittato della situazione concitata per far perdere le sue tracce.

Il militare ferito è stato trasportato presso l’ospedale Sant’Eugenio per le cure. Secondo quanto riferito, la vittima sarebbe un uomo siriano 56enne.

20 settembre, 2020