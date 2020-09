“Lamiere volate a decine di metri, per fortuna non c’erano persone”

Maltempo - Viterbo - Il sindaco Giovanni Arena nelle aziende agricole duramente colpite dalla tromba d'aria - Danni ingenti, persone senza casa

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Lamiere volate a decine di metri, per fortuna era domenica e non c’erano persone nei campi”. La tromba d’aria che ha colpito alcune zone del capoluogo è stata terribile, il sindaco Giovanni Arena lo aveva ben chiaro, ma ieri mattina, con un giro tra le aziende agricole maggiormente colpite, ha fatto toccato con mano la devastazione che si è lasciata dietro il forte vento.

I danni sono pesanti. Per quantificarli occorre tempo, ma le associazioni parlano già di milioni.

“Ho voluto essere vicino anche fisicamente – dice Arena – a chi ha subito le conseguenze del maltempo”. Ad accompagnarlo, l’assessora all’Agricoltura Ludovica Salcini. Quello che si sono trovati davanti è stato impressionante.

Alberi a terra, tetti scoperchiati, un’abitazione adesso vuota, strutture di cui dovrà essere valutata l’agibilità e situazione delicata anche per gli allevamenti. Una ventina di pecore erano incinte. La metà degli agnelli si prevede che nasceranno morti. Diverse le aziende che hanno subito danni, anche ingenti. Se ne contano almeno 14.

Ma il maltempo non si è abbattuto solo su campi e allevamenti. Danneggiati pure pannelli fotovoltaici. In quest’ultimo caso il conto è particolarmente salato.

La preoccupazione del sindaco Arena è che adesso, le imprese predispongano al più presto un elenco dei danni subiti. Serve per chiedere lo stato di calamità naturale. Il conteggio economico arriverà poi.

“Alcune aziende – spiega il primo cittadino – hanno già utilizzato i moduli messi a disposizione sul sito del comune. La regione ora chiede solo la descrizione di quanto accaduto alle strutture. Poi arriveranno i tecnici della regione per quantificare le perdite”.

Qualcuno ha già predisposto perizie. La lista è lunga. “È tutto proporzionato alla grandezza delle strutture e ai materiali. La pressione del vento non ha fatto solo scoperchiare capannoni, ma in alcuni casi ha reso necessarie anche verifiche statiche. Immagino che vorrà un po’ per quantificare, ma il bilancio sarà pesante”.

È andata male, poteva andare peggio. “Alcune lamiere sono volate a decine di metri. Di domenica non c’era attività lavorativa o persone in zona, al massimo erano in casa a pranzo”. Due donne sono finite in ospedale. Abitano nelle palazzine dove vivono cinque famiglie. Vivevano, perché ora non hanno più un tetto sulla loro testa.

“Non corrono pericoli ma poteva andare peggio”. Un Apetto, o quello che resta, è stato ritrovato in strada Rinaldone. Ha viaggiato parecchio e non su due ruote.

“Ci sono imprenditori che hanno casa inagibile in attesa di verifiche – ricorda Arena – passano comunque la notte lì, perché c’è il problema degli animali che potrebbero aggredire le pecore. Stiamo valutando se sia possibile far arrivare un container, dal momento che non possono lasciare l’attività”.

Per la richiesta di calamità naturale, Arena conta di avere un elenco completo dei danni entro cinque giorni. “Ce la dovremmo fare, ho anche parlato con le associazioni di categoria.

Per un quadro completo della situazione, ho chiesto ai vigili del fuoco se sia possibile effettuare una ricognizione aerea dove è passato il ciclone. Il comandante farà richiesta al gruppo regione Lazio”.

2 settembre, 2020