“L’amministrazione agevoli la creazione di un marchio di qualità dop per il made in Civita”

Civita Castellana - Domenico Cancilla, candidati sindaco, (Pd) assicura sostegno alle imprese del territorio

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Da decenni il nome di Civita Castellana è associato a quello del suo distretto industriale, fiore all’occhiello di una provincia di cui produce oltre il 60% del pil esportando prodotti di eccellenza in tutto il mondo.

Purtroppo la durezza della crisi economica si è abbattuta con forza anche sull’industria ceramica, passata nell’arco di pochi anni da avere circa 6mila addetti agli attuali poco più di 2mila: una perdita notevole per una cittadina come la nostra che conta 16mila abitanti, che non è stato possibile riassorbire in altri settori.

L’intero settore delle stoviglie è stato duramente colpito, mentre ha resistito meglio quello dei sanitari, riuscendo ad esprimere eccellenza e innovazione, tanto da arrivare a conquistare nuovi mercati anche in tempi di crisi.

La ceramica civitonica è oggi sinonimo di qualità in tutto il mondo. Le nostre aziende sono all’avanguardia nei settori dell’economia circolare e della green economy, con scarti che vengono reintrodotti nel ciclo produttivo e brevetti innovativi sul consumo idrico dei sanitari, che andrebbero premiati con normative apposite.

Per questo riteniamo sia importante che l’amministrazione locale sostenga le nostre industrie e agevoli la creazione di un marchio di qualità dop per il made in Civita, che favorisca le imprese del distretto con certificazioni di qualità e controlli che premino le industrie più virtuose sotto tutti i punti di vista, anche quello delle risorse umane, per combattere la concorrenza sleale di chi riduce i prezzi a discapito dei diritti dei lavoratori.

La salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro devono essere tutelate e si devono ostacolare utilizzi impropri, al di fuori delle legittime necessità, di strumenti come la cassa integrazione, avvenuti durante il recente periodo di crisi sanitaria.

Su questo tema è fondamentale l’impegno per il riconoscimento ai ceramisti dello status di lavoro usurante, che comporterebbe vantaggi sia per i lavoratori che per le aziende, e per un utile ricambio generazionale con percorsi di formazione per l’inserimento dei giovani nelle aziende del territorio.

Domenico Cancilla Midossi

Candidato sindaco del Partito Democratico per Civita Castellana

12 settembre, 2020