“L’area camper aprirà a breve, stiamo affidando i lavori di recinzione”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Comune - L'assessore Barbieri (Patrimonio) sulla struttura inaugurata a maggio e mai aperta

Condividi la notizia:











Viterbo – “Abbiamo trovato i soldi per la recinzione e a breve affideremo i lavori”. Area camper inaugurata e poi chiusa perché non ancora pronta, l’assessore Paolo Barbieri (Patrimonio) assicura che l’area al Carmine presto sarà fruibile.

Presto, ma tardi rispetto al taglio del nastro. La cerimonia a metà maggio.

Forse giusto un po’ affrettata. Da quel giorno nessun mezzo è entrato all’interno.

Per il semplice motivo che mancavano ancora alcune parti e non proprio trascurabili.

Adesso a palazzo dei Priori sono pronti. “Mancava la recinzione – ricorda Barbieri – sono stati trovati i fondi e saranno affidati i lavori alla società Francigena”.

Compresi nel pacchetto, le colonnine per l’acqua, la luce e un’app per i camperisti.

Tutto in breve tempo, assicura o forse, spera Barbieri. “Quelli che sono i tempi materiali necessari”.

L’area può accogliere 26 mezzi, di cui 24 sono attrezzati e i rimanenti due solo per la sosta ed è costata all’incirca 150mila euro.

Una volta ultimata si potrà fare un’altra inaugurazione. Con un’avvertenza. Accertarsi prima che a quel punto non manchi davvero nulla, per non sprecare altro nastro.

Condividi la notizia:











8 settembre, 2020