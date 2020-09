Comune - Si è parlato di Via Francigena

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – E’ stato un piacere e un onore aver ospitato l’assessore al turismo, commercio e attività produttive del comune di Siena Alberto Tirelli, con il quale ci siamo intrattenuti a lungo per parlare di Via Francigena e di turismo in generale.

Avere un confronto e una futura collaborazione con un comune come quello di Siena ci riempie di orgoglio.

Comune di Vetralla

25 settembre, 2020