L’associazione ProMeteus in campo per aprire Viterbo all’Europa

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Riprendono i lavori del progetto F.A.N.T.A.S.I.A., che si pone l’obbiettivo di rivoluzionarie i metodi di educazione nelle scuole primarie

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Riprendono i lavori del progetto “F.A.N.T.A.S.I.A.”, che si pone l’obbiettivo di rivoluzionare i metodi di educazione nelle scuole primarie d’Europa.

Con la riapertura delle scuole in tutta Europa, F.A.N.T.A.S.I.A. entra nel vivo. In collaborazione con partner da Regno Unito, Portogallo, Romania, Turchia, Grecia e Lituania. Il progetto mira ad innovare i metodi di educazione all’autoimprenditorialità nei confronti dei più piccoli utilizzando tecnologie avanzate di gamification applicate nelle nostre scuole primarie.

I lavori di F.A.N.T.A.S.I.A., iniziati con il primo incontro nella città di Birmingham (UK) sul finire del 2019, sono poi proseguiti con la formazione successiva ad Atene (GR) nel gennaio del 2020. Nonostante i rallentamenti dovuti all’emergenza Covid, tutti i partecipanti del progetto hanno continuato le loro attività da remoto, tenendosi sempre in contatto grazie ai vari strumenti di call conferences.

La riapertura delle scuole rappresenta ora un passaggio fondamentale per entrare nel vivo del progetto che, ormai ad un anno dal suo inizio, si appresta a concretizzare il duro lavoro fatto nel corso di tutto il periodo precedente.

L’associazione culturale ProMeteus però non si ferma qui. L’inizio del nuovo anno sociale porta con sé nuove opportunità e quindi nuovi progetti che non aspettano altro se non di essere presentati. Proprio per questo motivo l’Associazione lancia il proprio appello a tutti i giovani della provincia che hanno intenzione di partecipare ed aprirsi alle opportunità di mobilità in Europa: contattateci alla nostra mail prometeus.eu@gmail.com oppure venite a trovarci presso l’hub di europrogettazione EuroZoom in Via Luigi Rossi Danielli 21, a Viterbo.

Associazione culturale ProMeteus

10 settembre, 2020