L’associazione ProMeteus in prima linea per aprire Viterbo all’Europa

Viterbo - Riprende il progetto Digi-Space, che ha l'obiettivo di coinvolgere i genitori nel processo educativo dei loro figli

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo lunghi mesi di attesa riprende il progetto Digi-Space – Digital innovative strategies for parental and civic engagement, che ha l’obiettivo di coinvolgere i genitori nel processo educativo dei loro figli, seguendo delle metodologie innovative ed inclusive comuni nelle scuole europee.

E’ con grande entusiasmo che l’associazione ProMeteus annuncia la ripresa dei lavori, dopo il lockdown, di un altro ambizioso progetto che la vede partecipe: Digi – Space: Digital innovative strategies for parental and civic engagement.

L’obiettivo è prevenire l’abbandono prematuro degli studi e l’emarginazione dei bambini attraverso una più attenta e attiva partecipazione dei genitori nella vita scolastica e sociale dei loro figli, tramite metodi innovativi che prevedono l’utilizzo di tecnologie digitali. Il progetto aveva già posto le sue radici nel mese di Novembre 2019, grazie al primo incontro tra i partner provenienti da Uk, Italia, Portogallo e Lithuania, tenutosi a Birmingham (Uk).

Nonostante gli inevitabili rallentamenti causati dall’emergenza Covid, Digi – Space è poi maturato, grazie all’impegno e il contatto costante tra vari partner, tramite l’utilizzo di strumenti da remoto che hanno consentito di cementare il team di lavoro e mantener vivo l’entusiasmo circa le attività previste.

La ripresa della didattica è adesso un punto focale per la concretizzazione degli obiettivi progettuali, per rendere tangibili gli sforzi fino ad ora prodotti, definendo in maniera efficiente le soluzioni comuni proposte dai partner internazionali.

E’ anche per questo che l’associazione ProMeteus non si ferma qui: con l’inizio del nuovo anno sociale stiamo mettendo in cantiere nuove opportunità di crescita interculturale.

L’associazione lancia il proprio appello a tutti i giovani della provincia che hanno intenzione di partecipare ed aprirsi alle opportunità di mobilità in Europa: contattateci alla nostra mail prometeus.eu@gmail.com oppure venite a trovarci presso l’hub di europrogettazione EuroZoom in Via Luigi Rossi Danielli 21, a Viterbo.

Associazione culturale ProMeteus

17 settembre, 2020